Театр Тинчурина покажет спектакль в жанре рэп-опера для студенческой аудитории

В театре Тинчурина 21, 22 и 23 февраля ожидается премьера спектакля по пьесе Ильгиза Зайниева «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» («Флешка, рэп и любовь»). Спектакль в жанре рэп-опера (хип-хопера) - отсылка к творчеству татарского хип-хоп коллектива «Иттифак». Пьеса была написана специально по заказу Тинчуринского театра.

«Мы создаем спектакль из первого альбома группы "Иттифак" и неизданных их песен», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной итогам работы театра в 2023 году и планах на будущее, главный режиссер театра Туфан Имамутдинов.

По его словам, сюжет спектакля, с одной стороны, довольно наивный, но в то же время динамичный.

«За этой наивностью также раскрывается и тема современности. Люди хотят, не прилагая никаких усилий, быстро снять видео и разбогатеть», – пояснил режиссер.

По словам создателей, спектакль рассчитан на молодежную, студенческую аудиторию.

В настоящее время в Тинчуринском театре идут репетиции к двум спектаклям и одному концерту. Только 25 января театр покажет театрализованный концерт «Синең хакта». Спектакли по пьесе Гаяза Исхаки «Жан Баевич» будут показаны 31 января и 1 февраля.

Рузиля Мухаметова