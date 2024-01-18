Тинчуринский театр выпустит спектакль «Жан Баевич» для показа по «Пушкинской карте»

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Театр Тинчурина выпустит комедию по пьесе Гаяза Исхаки «Жан Баевич», который школьники смогут посмотреть по «Пушинский карте». Почему было выбрано это произведение - об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной итогам работы театра в 2023 году и планах на будущее, рассказал главный режиссер театра Туфан Имамутдинов.

«Театр много ездит по районам. Мы должны постоянно обновлять репертуар, доступный по “Пушкинской карте”. “Жан Баевич” Гаяза Исхаки мы можем назвать произведением, включенным в школьную программу. Во-вторых, тема пьесы тоже интересная. Она о том, что мы, пытаясь подражать другим культурам, можем утратить свои традиции, язык и оказаться в смешном положении», – рассказал режиссер.

«Когда мы с режиссером Ильнуром Гарифуллиным прочитали пьесу, то увидели в ней созвучные нашему времени проблемы. Это произведение - еще и урок для нашей современной молодежи. У нас сегодня молодежь смотрит в соцсетях примеры, и за пять минут хотят стать тем, кем они не являются. Вот эта большая проблема раскрывается в спектакле», – пояснил утвержденный на главную роль в спектакле заслуженный артист Татарстана Зульфат Закиров.

Туфан Имамутдинов отметил, что пьесу пришлось сократить, однако она не претерпела серьезных изменений.

«Если написанные 100 лет назад произведения начнешь ставить как есть, то они будут идти 5-6 часов. Так долго современный зритель, естественно, не выдержит. Мы делаем для зрителя, и надо думать об этом. Главное сохранить тему и сюжет. Жанр, стиль тоже сохраняются», – сказал режиссер.

«Если оставить только идею, то спектакль получился бы “по мотивам”. Здесь и персонажи те же», – добавил директор театра Фанис Мусагитов.

Показы комедии «Жан Баевич» запланированы на 31 января и 1 февраля.

Рузиля Мухаметова