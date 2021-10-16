Театр «Мастеровые» в Набережных Челнах возглавил режиссер Андрей Шляпин

С октября текущего года творческую команду «Мастеровых» возглавил Андрей Шляпин. Об этом сообщается на официальной странице театра в Instagram.

«Мы рады представить нового главного режиссера нашего театра», — говорится в сообщении «Мастеровых».

Андрей Шляпин родился в Иркутске. В 2012 году с отличием окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (мастерская Каменьковича и Крымова). Его дипломный спектакль «Жутко громко & запредельно близко» по мотивам одноименного романа Джонатана Сафрана Фоера представлен в Калифорнийском университете Colarts.

Андрей Шляпин является постановщиком более 30 спектаклей в российских театрах. В его послужном списке значатся Московский театр имени Моссовета, Пензенский областной драмтеатр, Лысьвенский театр драмы и другие.

С 2017 по 2019 годы Шляпин возглавлял Березниковский драмтеатр, где поставил 11 спектаклей. Три из них попали в лонг-лист «Золотой маски» — высшей театральной награды в России.

Андрей Шляпин — постоянный участник творческих лабораторий не только в России, но и за рубежом. В его режиссерском багаже эскизы спектаклей в театрах Самары, Перми, Москвы, Норильска, Ясной поляны, Барнаула, Лос-Анджелеса и др.

Ранее режиссером театра «Мастеровые» был Денис Хуснияров. «Мы искренне благодарим режиссера Дениса Хусниярова, контракт с которым истёк в конце августа, за бесценный вклад в развитие нашего театра!» — отмечается на странице театра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что звезда сериалов «След» и «Игры судьбы» вошла в труппу челнинского театра «Мастеровые».