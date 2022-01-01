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Культура
1 января 2022  05:04
Эльза Кузнецова

Театр «Легкие крылья» покажет в Альметьевске несколько представлений в каникулы

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Театр «Легкие крылья» покажет в Альметьевске несколько представлений в каникулы
Фото: Уличный театр «Легкие крылья»

Уличный театр «Легкие крылья» покажет в Альметьевске ряд представлений в новогодние каникулы. Череда выступлений начнется 1 января 2022 года праздничным шествием по улице Ленина. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор театра Гульназ Ханнанова.

«Новогоднее шествие уличных артистов включит драматический театр и сквер Каракуз. Начало — в 16.00», — поделилась собеседница агентства. 

В последующие дни вплоть до 8 января артисты ежедневно будут появляться на улице. В сквере «Каракуз» артисты дважды в день — в 14.00 и 19.00 — будут показывать премьеру «Тролльбург», которая включит презентацию интерактивного городка. Выступления также пройдут в сквере «Яшьлек» и возле новогодней локации и Центра компетенций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что альметьевский уличный театр «Легкие крылья» 25 декабря представил премьеру «Тролльбург».

#уличный театр #альметьевский район
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