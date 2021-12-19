Альметьевский уличный театр «Легкие крылья» представит премьеру «Тролльбург»

В сквере «Каракуз» Альметьевска 25 декабря уличный театр «Легкие крылья» представит премьеру «Тролльбург». Об этом ИА «Татар-информ» рассказала директор театра Гульназ Хананнова.

По сюжету сказки, в волшебном городе Тролльбурге живут веселые тролли, причем каждый из них готов поделиться своим секретом. Новая постановка включает пять маленьких моноспектаклей, объединенных в одну светящуюся декорацию, через которую постоянно проходят дети.

«Это экспериментальная постановка, которая пока не имеет аналогов среди уличных театров. Зрителям будет представлен небольшой городок в виде арок. Из одной арки зритель будет попадать в другую, а герои спектакля — тролли — представлять зрителю свою „труллевину“ — изобретение», — пояснила собеседница агентства.

Декорации в виде арок был заказаны в мастерской Санкт-Петербургского уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо», который готовил постановку для актерского состава альметьевского театра «Легкие крылья».

Показы премьерных постановок состоятся в 14 и 16 часов. Дополнительное в 18 часов будет представлен спектакль «Полярная сказка».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что альметьевский уличный театр «Легкие крылья» отправился на гастроли по Закамью.