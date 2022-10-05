Театр кукол «Экият» представит юным зрителям в Челнах две премьеры

12, 13 и 14 октября на сцене Набережночелнинского Государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова пройдут гастроли театра кукол «Экият», в рамках которых юным зрителям будут представлены ряд премьер. Об этом «Татар-информу» рассказали в учреждении.

«В рамках гастролей наш театр представит самые яркие, захватывающие и красочные спектакли. Первый из них — музыкально-пластический спектакль „Маугли“ по произведению Редьярда Киплинга. Спектакль несет в себе вечную идею борьбы добра против зла и коварства. И конечно, как и должно быть в жизни, побеждает добро и торжествует справедливость. Интересной особенностью спектакля „Маугли“ является то, что стилистика представления построена на пластике движений, которой в совершенстве владеют артисты театра», — рассказал художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев.

Юные челнинцы смогут увидеть еще одну премьеру сезона по мотивам Льюиса Кэрролла «Страна чудес Алисы». Это сон Алисы, в котором она борется с несправедливостью в лице жестоких сверстников. Доброта, смелость и принципиальность — главное оружие главного героя в борьбе с уже сложившейся иерархией в школьном дворе.

«Наша история про школу и про травлю в школе. Нас действительно беспокоит то, насколько мы бываем жестокими или безразличными, а иногда мы творим зло просто своим безучастием», — поясняет автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля Ильгиз Зайниев.

«Страну чудес Алисы» зрители 12 и 13 октября, спектакль «Маугли» — 14 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вскоре театр представит премьеру по легендарной пьесе Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай».