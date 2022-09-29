Театр «Экият» даст премьеру по легендарной пьесе Миннуллина «Деревенский пес Акбай»
На сцене театра кукол «Экият» 12 октября состоится премьера музыкального спектакля по легендарной пьесе Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай». Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.
Сейчас в театре кукол «Экият» готовятся к премьере — идут репетиции, уже почти полностью изготовлены куклы и декорации. Режиссером постановки выступает Ильгиз Зайниев, художником-постановщиком — Екатерина Спиридонова, композитором — Марат Ахметшин. В новой постановке «Авыл эте Акбай» задействована вся татарская группа, это 11 актеров. Спектакль будет идти на татарском языке м синхронным переводом на русский язык.
«Скоро маленькому зрителю будет представлена задорная, веселая, музыкальная история про забавного пса Акбая, который встречается с разными трудностями, но всегда выходит из них победителем», — отметила Дилия Шаязданова.
По сюжету пьесы кошечка Тамлетамак сбегает из деревенского дома в город, куда на помощь ей спешит деревенский пес по имени Акбай. В городе Тамлетамак и Акбай встречают бездомных животных. Да, эти бродяги свободны, но у них нет родного дома, и они несчастны. В итоге Тамлетамак вернется в деревню и поймет, что важно быть там, где твои близкие, там, где твой родной дом.
«Туфан Миннуллин написал много интересных, поучительных пьес для детей, — заметил режиссер спектакля Ильгиз Зайниев. — В своих произведениях он раскрывает многие важные проблемы. В любые времена эти вопросы всегда актуальны».
Новый театральный сезон в «Экият» открыла премьера «Серой Шейки» со штоковыми марионетками. Следующая премьера запланирована на 23 октября, артисты готовят бэби-спектакль «Бобровый пруд».