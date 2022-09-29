Театр «Экият» даст премьеру по легендарной пьесе Миннуллина «Деревенский пес Акбай»

Фото: Татарский государственный театр кукол «Экият».

На сцене театра кукол «Экият» 12 октября состоится премьера музыкального спектакля по легендарной пьесе Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай». Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Сейчас в театре кукол «Экият» готовятся к премьере — идут репетиции, уже почти полностью изготовлены куклы и декорации. Режиссером постановки выступает Ильгиз Зайниев, художником-постановщиком — Екатерина Спиридонова, композитором — Марат Ахметшин. В новой постановке «Авыл эте Акбай» задействована вся татарская группа, это 11 актеров. Спектакль будет идти на татарском языке м синхронным переводом на русский язык.

«Скоро маленькому зрителю будет представлена задорная, веселая, музыкальная история про забавного пса Акбая, который встречается с разными трудностями, но всегда выходит из них победителем», — отметила Дилия Шаязданова.

По сюжету пьесы кошечка Тамлетамак сбегает из деревенского дома в город, куда на помощь ей спешит деревенский пес по имени Акбай. В городе Тамлетамак и Акбай встречают бездомных животных. Да, эти бродяги свободны, но у них нет родного дома, и они несчастны. В итоге Тамлетамак вернется в деревню и поймет, что важно быть там, где твои близкие, там, где твой родной дом.

«Туфан Миннуллин написал много интересных, поучительных пьес для детей, — заметил режиссер спектакля Ильгиз Зайниев. — В своих произведениях он раскрывает многие важные проблемы. В любые времена эти вопросы всегда актуальны».

Новый театральный сезон в «Экият» открыла премьера «Серой Шейки» со штоковыми марионетками. Следующая премьера запланирована на 23 октября, артисты готовят бэби-спектакль «Бобровый пруд».