Театр кукол «Экият» открыл гастроли в Москве постановкой об Альфие Авзаловой

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Татарский государственный театр кукол «Экият» открыл гастроли в столице России спектаклем «Альфия». Постановка была представлена на сцене Московского театра кукол, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Мероприятие посетил вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Перед началом спектакля к зрителям обратились с приветственным словом директор Московского театра кукол Людмила Редько, заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин, руководитель Департамента культуры Духовного управления мусульман РФ Ренат Абянов и художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев.

Спектакль «Альфия» основан на биографии великой татарской певицы Альфии Авзаловой. Среди зрителей была и дочь артистки Зульфия Нигмедзянова.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Гастроли театра «Экият» в Москве продолжатся вплоть до 6 октября. Жители столицы России увидят спектакли «Авиатор» (трижды лауреат театральной премии «Золотая маска»), «Серая шейка» и «Семеро козлят».

В эти же дни в Казани проходят гастроли старейшего в стране Московского театра кукол. С ним «Экият» сотрудничает уже пять лет.