Театр кукол «Экият» даст гастроли в Москве

С 3 по 6 октября состоятся обменные гастроли Татарского Государственного театра кукол «Экият» и Московского театра кукол.

«С Московским театром мы уже знакомы давно, — поделились в пресс-службе театра. — В 2019 году у нас уже были гастроли с этим театром. А в этом году они приезжали к нам со спектаклем „Мой внутренний Элвис“ на фестиваль „Шомбай-fest-2024“. Это необычный театр, интересный, со своей историей. Мы очень рады, что этот гастрольный обмен состоится».

В период с 4 по 6 октября Московский театр кукол покажет на сцене театра кукол «Экият» свои лучшие спектакли. 4 октября казанская публика сможет посмотреть спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Маленькие человечки».

5 октября вниманию зрителей будет представлена известная и всеми любимая сказка Корнея Чуковского «Мойдодыр». 6 октября на сцене веселая, яркая постановка «Синдбад-мореход».

Режиссер и автор инсценировки — лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Наталья Пахомова.

В эти же дни параллельно в Москве артисты театра кукол «Экият» покажут свои самые яркие и знаковые спектакли завоевавшие любовь и признание зрителей.

3 октября на Большой сцене Московского театра кукол будет представлена постановка на татарском языке «Альфия», о великой татарской певицы Альфии Авзаловой.

4 и 5 октября артисты театра покажут спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.

5 октября московские зрители смогут увидеть по мотивам сказки Д.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка», 6 октября «Волк и семеро козлят».