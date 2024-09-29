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Театр кукол «Экият» даст гастроли в Москве
С 3 по 6 октября состоятся обменные гастроли Татарского Государственного театра кукол «Экият» и Московского театра кукол.
«С Московским театром мы уже знакомы давно, — поделились в пресс-службе театра. — В 2019 году у нас уже были гастроли с этим театром. А в этом году они приезжали к нам со спектаклем „Мой внутренний Элвис“ на фестиваль „Шомбай-fest-2024“. Это необычный театр, интересный, со своей историей. Мы очень рады, что этот гастрольный обмен состоится».
В период с 4 по 6 октября Московский театр кукол покажет на сцене театра кукол «Экият» свои лучшие спектакли. 4 октября казанская публика сможет посмотреть спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Маленькие человечки».
5 октября вниманию зрителей будет представлена известная и всеми любимая сказка Корнея Чуковского «Мойдодыр». 6 октября на сцене веселая, яркая постановка «Синдбад-мореход».
Режиссер и автор инсценировки — лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Наталья Пахомова.
В эти же дни параллельно в Москве артисты театра кукол «Экият» покажут свои самые яркие и знаковые спектакли завоевавшие любовь и признание зрителей.
3 октября на Большой сцене Московского театра кукол будет представлена постановка на татарском языке «Альфия», о великой татарской певицы Альфии Авзаловой.
4 и 5 октября артисты театра покажут спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.
5 октября московские зрители смогут увидеть по мотивам сказки Д.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка», 6 октября «Волк и семеро козлят».
Фото предоставлены театром кукол «Экият».
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