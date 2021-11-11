Театр кукол «Экият» капитально отремонтируют за 150,4 млн рублей

В татарском государственном театре кукол «Экият» состоится капитальный ремонт за 150,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан, средства будут выделены из бюджета республики. Планируется, что в театре также появится новое оборудование (на эти цели будет направлено 5,8 млн рублей).

«Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования», — сообщается в документе.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен восстановить облицовку уличных лестниц, брусчатку и систему водоотведения, обновить фасад. Также будут проведены отделочные работы, заменены оконные и дверные блоки, отремонтированы кровля, система электроснабжения, пожарной сигнализации и вентиляции. Все работы должны быть завершены до 31 января 2022 года.

Начало заявочной кампании стартовало 10 ноября и продлится по 16 ноября. 18 ноября планируется проведение аукциона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на ремонт остановок в центре Казани направят почти 300 миллионов рублей.