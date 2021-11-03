На ремонт остановок в центре Казани направят почти 300 миллионов рублей

Предстоящий ремонт четырех остановочных площадок обойдется бюджету Татарстана в 286,8 млн рублей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Речь идет об остановках общественного транспорта «Сайдашева» (улица Габдуллы Тукая), «Саид-Галеева» (на той же улице), «Колхозный рынок» (улица Бурхана Шахиди), «Габдуллы Тукая» (улиц Татарстан).

Заказчик работ – ГКУ «Главтатдортранс» – прописал в техзадании, помимо ремонта дорожного плотна, переустройство сетей электроснабжения и наружного освещения. Ревизии будут подвергнуты трамвайные пути и светофоры рядом с автопавильонами.

Контрактом предусмотрены последующие благоустройство и озеленение территорий: посев трав, посадка деревьев, кустарников.

Подрядчик должен дать на выполненные работы следующие гарантии: на основание дорожной одежды – 6 лет, на верхний слой асфальтобетонного покрытия – 4 года, на автопавильоны – 5 лет.

Все работы должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 11 ноября 2021 года.