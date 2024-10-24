Театр Камала показал на видео новое здание: «ледяная красота» снаружи и внутри

фото: скриншот видео

Театр Камала показал на видео новое здание в честь предстоящего открытия. Ролик появился в телеграм-канале учреждения.

На опубликованных кадрах запечатлели не только, как «новый» театр выглядит снаружи, но и то, как выглядит внутри, показав в мельчайших деталях каждый зал и каждый узор, который украшает стены здания.

«В столетней судьбе театра Камала были разные события. Всегда они приводили к плодотворным итогам. Уже скоро театр Камала откроет свою новую страницу. Мы все ждем это с большим волнением. Пусть новый этап развития театра будет успешным и ярким!», – добавили в сообщении под роликом.

Ранее в пресс-службе театра Камала рассказывали, что фасад нового здания украшают 19 треугольников. Причем на каждой фигуре – более 1 тыс. уникальных стеклянных деталей, ни один из которых не повторяется по своей геометрии. Подробнее – в материале «Татар-информа».

Напомним, здание театра Камала в форме «ледяной глыбы» расположено на берегу озера Кабан в Казани. Его начали строить в 2023 году, а ввод помещения в эксплуатацию был изначально назначен на 22 октября 2024 года. Как известно, проект выбран из 537 предложенных на конкурс вариантов из 14 стран.