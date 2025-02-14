Театр Камала назвали лучшим зданием, построенным в России за 30 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новое здание театра имени Галиасгара Камала в Казани стало лучшим зданием, построенным в России за последние тридцать лет. Об этом заявила архитектурный критик и автор Telegram-канала «Город, говори» Мария Элькина в колонке для журнала «Собака.ru».

«На протяжении более двадцати лет проекты заметных общественных зданий реализовывали с трудом: медленно, сложно и редко в соответствии с авторским замыслом. Ни одного знакового здания – чтобы без всяких «но» – за множество попыток так и не построили», – поделилась эксперт своим видением ситуации.

Одной из причин такого положения дел Элькина назвала конфликт между желанием приглашать международных архитектурных звезд и широко понимаемым протекционизмом, в том числе и в профессиональном сообществе.

Несмотря на всё это, констатировала специалист, «в Казани вдруг получилось идеально или близко к этому». Образ нового здания театра, по ее словам, «будто бы вдохновлен ранними экспериментами Захи Хадид и вообще идеей усложнения привычных форм XX века». При этом объект вписан в пейзаж, и «стекло фасадов перекликается с водной гладью озера Кабан».

По мнению Элькиной, еще более удачным театр получился внутри. Все решения способствуют медитативному блужданию по фойе, а отсылающие к национальным мотивам орнаменты на стенах в то же время являются выраженно современными.

«На вопрос «Что здесь особенно искусно сделано?» я бы ответила – диффузия. Город естественно вливается в театр и наоборот. Его помещения незаметно перетекают одно в другое, а локальные традиции не то чтобы даже соседствуют с современностью, а перемешаны с ней так, что их невозможно и не хочется разделить», – описала свои впечатления колумнист.

Среди причин успеха Мария Элькина упомянула как желание достичь лучших результатов в ситуации, ставшей экстремальной из-за геополитических событий, так и практические моменты. Правительство Татарстана обеспечило воплощение проекта силами той части выигравшей конкурс команды, что смогла продолжить работу над ним, а архитекторы сохранили изначальную концепцию.

«<...> парадоксальным образом именно в Казани, где приверженность всему местному присутствует везде, преодолели идеологическое противоречие. <...> Татарстан пригласил реализовывать свою мечту лучших мастеров из Японии и Москвы, а те <...> с уважением и вниманием отнеслись к местному контексту во всей широте понимания этого слова», – подытожила эксперт и предложила Санкт-Петербургу учесть опыт столицы РТ.