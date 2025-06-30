Театр имени Качалова откроет в августе 235-й сезон опенэйр-концертом и «Гамлетом»

Казанский академический русский Большой драматический театр имени Качалова накануне завершил театральный сезон. Новый, 235-й сезон театр начнет 17 августа концертом к 80-летию Победы и Году защитника Отечества «Цветущий май» на открытой городской площадке. Об этом сообщил во время пресс-завтрака художественный руководитель и директор театра имени Качалова Александр Славутский.

Артисты выступят во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Вход будет свободным.

Сценическое открытие сезона состоится 22 августа. Начнет его спектакль «Гамлет», за роль Клавдия в котором заслуженный артист России и народный артист Татарстана Илья Славутский получил премию «Золотая маска» на 31-й церемонии фестиваля-конкурса, проходившей в Казани.

Театр имени Качалова накануне завершил сезон, отыграв 366 спектаклей. В новом, 235-м сезоне, который театр откроет во второй половине августа, зрителям будут представлены премьеры «Привидения» по одноименной пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена, «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Михаила Светлова, а также обновленные спектакли «Вишневый сад» по Чехову и «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева.

Кроме того, на встрече с журналистами Александр Славутский упомянул, что давно хочет поставить пьесу Льва Толстого «Власть тьмы» – «тем более что сейчас есть кому играть». Также театр «попробует восстановить» спектакль «Визит дамы». Заслуженный артист России и народный артист Татарстана Славутский-младший в свою очередь сказал, что, возможно, предложит поставить пьесу Салтыкова-Щедрина «Тени», которую недавно открыл для себя.