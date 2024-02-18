Спектакль Шаляпинского фестиваля в театре имени Джалиля отменили из-за потопа

Сегодня вечером в Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменили спектакль 42-го Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина — оперу «Турандот» Джакомо Пуччини.

На официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте» размещено объявление, что спектакль отменяется «в связи с техническими неполадками».

Одна из несостоявшихся зрительниц выложила во «ВКонтакте» видео, на котором видно, как прорвавшаяся вода заливает одну из лестниц ТАГТОиБ. «<…> что-то пошло не так… Шаляпинский фестиваль[,] неожиданный поворот… „Турандот“ пока под вопросом…» — написала она.

Позднее информация о прорыве водопровода, который предположительно и привел к потопу и отмене спектакля, появилась в различных казанских пабликах.

В театре сообщили, что зрители могут вернуть билеты по месту приобретения в течение десяти рабочих дней.

Дирижировать сегодня должен был итальянец Марко Боэми. Предполагалось, что в образе Турандот предстанет Зоя Церерина, партию Калафа исполнит Иван Гынгазов из «Геликон-оперы», партию Лиу — Гульнора Гатина, партию Пинга — Юрий Ившин, Панга — Олег Мачин, Понга — Марат Гали из Большого театра.

Видео из социальной сети «ВКонтакте».