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Театр «Экият» в два летних месяца проведет экскурсии по зданию
С 6 июля по 25 августа Татарский государственный театр кукол «Экият» организует для зрителей экскурсии — интересные прогулки по зданию с посещением музея театра.
«Во время летних каникул приглашаем желающих окунуться в мир сказки — побывать в театре. В течение экскурсии посетители узнают об особенностях здания, побывают в двух красивейших зрительных залах театра, королевском фойе, познакомятся с историей и символами», — рассказали «Татар-информу» в театре.
Экскурсии будут проводиться трижды в сутки по будним дням. Они также окажутся доступны по программе «Пушкинская карта для молодежи». Продолжительность составит примерно 30–40 минут.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 89-м сезоне Театра кукол «Экият» состоялось восемь премьер.
Фото: Театр кукол «Экият».
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