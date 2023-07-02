Театр «Экият» в два летних месяца проведет экскурсии по зданию

С 6 июля по 25 августа Татарский государственный театр кукол «Экият» организует для зрителей экскурсии — интересные прогулки по зданию с посещением музея театра.

«Во время летних каникул приглашаем желающих окунуться в мир сказки — побывать в театре. В течение экскурсии посетители узнают об особенностях здания, побывают в двух красивейших зрительных залах театра, королевском фойе, познакомятся с историей и символами», — рассказали «Татар-информу» в театре.

Экскурсии будут проводиться трижды в сутки по будним дням. Они также окажутся доступны по программе «Пушкинская карта для молодежи». Продолжительность составит примерно 30–40 минут.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 89-м сезоне Театра кукол «Экият» состоялось восемь премьер.