8 премьер, 718 спектаклей и 140 тыс. зрителей: театр «Экият» закрывает театральный сезон

2 июля Татарский государственный театр кукол «Экият» закрывает 89-й театральный сезон премьерами этого года: «Бобровый пруд» Николая Сладкова, «Конек-Горбунок» Петра Ершова и «Авыл эте Акбай» по пьесе Туфана Миннуллина, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе театра.

89-й сезон в театре выдался насыщенным: состоялись премьеры восьми спектаклей на большой и малой сценах, было сыграно 718 постановок. Всего в 89-м театральном сезоне спектакли посмотрели 141 825 зрителей.

Яркой, запоминающейся страницей уходящего сезона стало участие коллектива в 11 событиях, в том числе международных фестивалях «Сказочный балаганчик Скомороха» в Томске, «Истоки» в Москве, «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и других.

Также в этом сезоне актеры театра выступили со спектаклем «Дюймовочка» перед юными зрителями в Луганске, Краснодоне и Молодогвардейске.

Театр гастролировал и принимал в гостях коллективы других городов, сотрудники получали дипломы и награды, проводили экскурсии по театру, организовывали лаборатории и семинары, придумывали и реализовывал новые проекты.

Во время летних каникул «Экият» приглашает всех желающих окунуться в мир сказки — побывать в театре. С 6 июля зрителям будет доступна экскурсия-прогулка по зданию.

Новый, юбилейный 90-й театральный сезон театр кукол «Экият» откроет 25 августа спектаклем «Конек-Горбунок».