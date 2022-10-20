Театр «Экият» даст спектакль «Адәмнәр» на фестивале «Соломенный Жаворонок» в Челябинске

С 19 по 24 октября Татарский государственный театр кукол «Экият» примет участие в VIII международном фестивале кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок». Как рассказала «Татар-информу» заведующая литературной частью Дилия Шаязданова, театр впервые примет участие в этом фестивале.

22 октября на сцене Челябинского государственного областного театра кукол имени В. Вольховского казанские артисты представят постановку по произведению Галимджана Ибрагимова «Адәмнәр» («Люди») в постановке худрука театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева.

Спектакль рассказывает о голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 1921–1922 годах. В постановке играют два актера: заслуженный артист Республики Татарстан Дилюс Хузяхметов и актриса Альбина Шагалиева.

Фестиваль «Соломенный жаворонок» проводится раз в два года и собирает лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа.

В этом году заявку на участие подали театры Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Рязани, Оренбурга, Набережных Челнов, Кургана, Казани и Ханты-Мансийска. В афише представлены спектакли-номинанты на престижную театральную премию «Золотая Маска» и спектакль-лауреат премии «Сказка о золотом петушке» театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга.

«Соломенный жаворонок» проходит в формате конкурса. Спецприз вручат спектаклю по итогам тайного голосования самих участников конкурса. Также в течение фестиваля пройдут обсуждения спектаклей от «Коллегии критиков», в которую вошли театральные критики Оксана Кушляева, Нияз Игламов и председатель — главный режиссер Театра кукол им. С.В. Образцова Борис Константинов.

Напомним, в сентябре спектакль «Адәмнәр» («Люди») стал дипломантом фестиваля «Петрушка Великий» в номинации «Лучшая работа режиссера».