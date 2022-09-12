Худрук театра «Экият» получил награду международного фестиваля за лучшую режиссуру

Сегодня, 12 сентября, в Екатеринбурге завершился XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». На церемонии закрытия, прошедшей на сцене Екатеринбурского театра кукол, были подведены итоги фестиваля и объявлены имена победителей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль «Адәмнәр» («Люди») в постановке художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева стал дипломантом фестиваля «Петрушка Великий» в номинации «Лучшая работа режиссера».

Пять дней в Екатеринбурге кукловоды из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, а также Казахстана и Турции показывали лучшие постановки последних лет.

На фото: заслуженный артист Республики Татарстан Дилюс Хузяхметов и актриса Альбина Шагалиева – исполнители ролей.

«9 сентября на сцене Екатеринбургского ТЮЗа в рамках конкурсной программы XI Международного фестиваля театров кукол „Петрушка Великий“ театр кукол „Экият“ показал спектакль „Адәмнәр“ (Люди). Спектакль прошел с большим успехом. По окончании екатеринбургские зрители наградили актеров продолжительными аплодисментами», — поделилась завлит театра Дилия Шаязданова.

Гран-при ХI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» получил спектакль «Гоголь. Триптих» (Екатеринбургский театр кукол), лучшим художником был признан Виктор Плотников («Собака камень», Екатеринбургский театр кукол), лучшим актерским ансамблем стал Ханты-Мансийский театр кукол, артисты представили спектакль «Снежная королева (История Герды)». В номинации «Признание» победили художники Денис Козлов, Ольга Дворовая, работавшие над постановкой «Гоголь. Триптих».