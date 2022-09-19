В театре «Экият» прошла премьера «Серой Шейки» со штоковыми марионетками

17 и 18 сентября в Татарском Государственном театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Серая Шейка» по мотивам сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе театра.

По словам режиссера-постановщика спектакля, художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, особенность постановки в том, что в ней используются куклы — штоковые марионетки. Шток — это металлическая палочка вместо нити, одна или несколько, с помощью которых актер сверху управляет куклой. «В театре уже давно не выпускались спектакли с такими видами кукол», — поделился он.

Театр взялся за эту трогательную историю, так как в этом году исполняется 170 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя. Все его произведения кажутся простыми, но внутри каждого есть мощная история и философские вопросы.

Ильгиз Зайниев признался, что хотел сделать акцент на атмосферу спектакля. Это попытка сбить ритм сегодняшней жизни, осознанно отойти от элемента шоу. Чтобы зрители смотрели спектакль душой, на полутонах.

«Премьеру выпускали два состава. В каждом спектакле задействованы пять актеров. Среди них — народные артисты РТ Наталия Егорова, Эльвира Гилемханова, заслуженные артисты РТ Владимир Фечин, Татьяна Сорокина, Алсу Хайсарова, артисты театра Елена Дмитриева, Евгения Кладова, Анастасия Жукова, Лариса Пасынкова и Ильсур Минкеев», — рассказала завлит театра Дилия Шаязданова.

Художником-постановщиком спектакля выступил Сергей Рябинин, композитором — Юрий Чаплин.