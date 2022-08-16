«Те деньги, которые он хочет, мы не потянем»: Сайманов исключил трансфер Дзюбы в «Рубин»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал потенциальное подписание контракта с нападающим Артемом Дзюбой. По словам функционера, подписание соглашения на тех условиях, что выдвигает футболист, в казанском клубе невозможно.

«Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в "Ростове" когда он был. По договорённости с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет за границу.

Был ли разговор о том, что он может остаться? Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты», – цитирует Сайманова корреспондент «Татар-информа».

Напомним, после пяти туров казанцы с 8 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В шестом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет в гостях против ульяновской «Волги». Игра состоится 21 августа в 13:30 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью» со счетом 3:0.