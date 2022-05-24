ТЦ смогут досрочно расторгать договоры аренды с фирмами из недружественных стран

Собственники российских торговых центров смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из стран, признанных недружественными. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Премьер напомнил, что ранее в текст договора между собственником и арендатором часто включался пункт, согласно которому размер платежей будет определяться выручкой магазина. Однако, по словам Мишустина, после приостановки работы в России некоторые иностранные компании не стали освобождать помещения, но перестали платить за их аренду. В результате собственники начали терпеть убытки, пояснил он.

«Как правило, это касается довольно крупных арендаторов. Соответственно, и потери у владельцев помещений тоже существенные. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — приводит слова Премьер-министра официальный Telegram-канал Правительства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Одной из ответных мер стало составление списка государств, признанных недружественными.

Помимо прочего, многие иностранные компании начали приостанавливать деятельность на территории России. По информации Йельского университета, к сегодняшнему дню, 24 мая, число таких фирм уже превысило 1000.