«Тазик выдержал, а я – нет»: катаясь с горки, девушка сломала позвоночник и попала в РКБ

Зимняя забава – катание с горки на пластиковых тазиках – закончилась для жительницы РТ Ксении Васильевой необходимостью заново учиться ходить. О том, каким образом девушка получила тяжелую травму, как сломанный позвоночник восстанавливали нейрохирурги РКБ и каким правилам безопасности нужно следовать, катаясь с горки, в репортаже «Татар-информа».





Катание с горки на пластиковых тазиках закончилось для жительницы РТ Ксении Васильевой переломом позвоночника

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Катались на ватрушках и пластмассовых тазиках»

2 января, в разгар новогодних праздников, 25-летняя Ксения Васильева вместе с родственниками пошла кататься с горки. Это происходило в одной из деревень Кукморского района Татарстана. Выбрали склон, которые ведет к реке, – обычное место для подобных развлечений.

Для катания взяли с собой ватрушки и пластиковые тазики – самые обычные, из бани. Ксения призналась, что почти всю ее сознательную жизнь с горок они катались именно на таких тазиках. И до этого раза никто никаких травм не получал.

«Когда скатывалась, попала на трамплин – упала. Видимо, снега не было. Вместе с тазиком приземлилась на попу, и получилось то, что получилось», – рассказала девушка.

Приземлившись, встать самостоятельно Ксения не смогла. Почувствовала боль, поняла, что произошло что-то неладное. Но из-за шока не осознавала, что именно болит – голова или спина. Пытаясь подняться, Ксения каталась по снегу. В какой-то момент она поняла, что болит позвоночник.

«Тазик не сломался, я сломалась», – пошутила Ксения.

Позвонок опустился и раскололся

Родственники погрузили девушку в машину и помчались в Кукморскую центральную районную больницу. Там ей сделали рентген, сказали, что позвоночник сломан. Перепроверили все на компьютерной томографии – опасения подтвердились, причем перелом был достаточно сложным.

Тогда Ксению направили в Республиканскую клиническую больницу.

«Из-за падения была большая нагрузка на позвоночник. Травма достаточно серьезная – компрессионно-оскольчатый перелом тела первого поясничного позвонка. Бывает незначительное повреждение позвонков, с которым мы отпускаем на амбулаторное лечение, здесь ситуация была иная», – объяснил нейрохирург РКБ, лечащий врач Ренат Бекбулатов.

Проще говоря, из-за удара позвонок опустился больше чем наполовину от нормального положения и раскололся. На следующий день после перевода в РКБ пациентку прооперировали.

Ей провели задний транспедикулярный спондилодез – позвонок зафиксировали в нужном положении металлоконструкцией. Без операции срастание костей заняло бы до года. И не факт, что они срослись бы правильно. Поэтому операция была необходимой и срочной.

Ренат Бекбулатов: «Из-за падения была большая нагрузка на позвоночник. Травма достаточно серьезная» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пришлось заново учиться ходить

Вставать на ноги Ксения начала спустя два дня после операции – аккуратно делала свои первые шаги. Призналась, что поначалу было страшно, но шаг за шагом передвигалась все увереннее. Пока ходит с опорой на кресло-каталку, но пробует опираться и на стену.

Сидеть Ксении пока нельзя, только лежать и стоять. Лечащий врач подчеркнул, что сейчас девушке необходимо как можно больше двигаться. Следующие несколько лет Ксения будет наблюдаться у нейрохирургов, ей будут делать рентгены проблемной области, чтобы следить за состоянием позвонков. В ближайшее время ее ждет выписка и реабилитация – лечебная физкультура.

«В будущем пациентке предстоит вторая операция по удалению металлоконструкции, это будет примерно через год-два», – отметил Ренат Бекбулатов.

«Больше так кататься не буду»

После случившегося Ксения подчеркнула, что больше кататься на тазике и тюбинге точно не будет, – призналась, что эта ситуация стала для нее серьезным уроком.

«Такие истории встречаются достаточно часто в зимнее время. Люди пренебрегают своей безопасностью и катаются в местах, где это делать нельзя. Кто-то с большой высоты падает, кто-то врезается во что-то, кто-то падает неправильно, не сумев вовремя сгруппироваться. И как следствие – либо травма позвоночника, либо головы. К этому надо очень серьезно относиться», – подчеркнул нейрохирург РКБ.

Ксения поблагодарила медиков ЦРБ и Республиканской клинической больницы за помощь и сердечное отношение к ней.

Через отделение Георгия Майкова за половину января прошли три пациента с травмами после катания на «ватрушках» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Катаясь на «ватрушках», можно получить тяжелейшие травмы»

Пик обращений с травмами после катаний приходится именно на новогодние праздники, рассказывают врачи. Увечья получают не только любители тюбингов, но и те, кто катается на горных лыжах и сноубордах. По словам заведующего вторым отделением нейрохирургии РКБ Георгия Майкова, они частые гости его отделения.

Что касается «ватрушек», то в месяц в РКБ делают две-три операции тем, кто получил травмы, катаясь на них. А раз речь идет об операции, значит, травмы достаточно серьезные. В основном это повреждения позвоночника и головы.

Через отделение Майкова за половину января прошли три пациента с травмами после катания на «ватрушках».

Порой, по словам врача, из-за пренебрежения правилами безопасности во время катания люди получают тяжелейшие сочетанные травмы – когда повреждены сразу несколько частей тела. Таких пациентов спасает уже целая мультидисциплинарная бригада врачей.

Завотделением дал советы татарстанцам, которые хотят проводить зимние время активно, но не желают оказаться на больничной койке:

кататься только в специально подготовленных для этого местах;

соблюдать технику безопасности;

использовать защиту – шлемы, наколенники и налокотники.

«Татар-информ» рассказывал, как 8 января в казанском поселке Новое Аракчино произошла страшная трагедия – девушка погибла, катаясь на «ватрушке», привязанной к машине. Ее подругу-водителя, которая везла ее в тот момент, спустя несколько дней суд отправил под домашний арест.