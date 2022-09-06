Детского омбудсмена РТ Волынец вывели из состава комиссии по делам несовершеннолетних

Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец вывели из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Место Волынец в составе комиссии займет директор республиканской спецшколы им.Галлямова Дмитрий Кладов, следует из документа. Кроме того, в состав комиссии включили ректора Казанского кооперативного института Алсу Набиева.