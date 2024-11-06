Тахир Хадеев: Конституция РТ дала толчок развитию республики

Тахир Хадеев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принятие Конституции Татарстана дало толчок развитию республики. Такое мнение выразил депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.

«Многие сегодня наблюдают за тем, как Татарстан себя покажет, как республика высказывается по той или иной позиции. Поэтому, мне кажется, Татарстан сделал тогда очень важный шаг, и такая модель была правильной», – сказал Хадеев.

Также парламентарий напомнил, что Татарстан первым принял Основной закон в нашей стране.

«Татарстан оказался первопроходцем. Российская Федерация приняла Конституцию через год после того, как это сделал Татарстан. Это был, наверное, единственный субъект России, который взял на себя конкретные права и обязанности», – добавил парламентарий.

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон был принят 6 ноября 1992 года. О том, как принимался Основной закон РТ, и что он дал региону читайте в материале «В основе современных успехов Татарстана – Конституция республики».