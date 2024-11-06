«В основе современных успехов Татарстана – Конституция республики»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конституция закрепила сложившийся статус-кво, плодами которого мы пользуемся по сей день

6 ноября 1992 года Верховный Совет Республики Татарстан 12-го созыва принял Конституцию Татарстана. С тех пор мы ежегодно отмечаем годовщину этого события – для Татарстана это волнующая и памятная дата. Потому что путь к ней был трудным и долгим.

Опережающие темпы урбанизации и модернизации экономики, которые республика демонстрировала в послевоенные годы XX века, к сожалению, вовсе не означали соответствующих перемен в уровне жизни ее населения. Человек как субъект экономики в СССР рассматривался по остаточному принципу и не был главным потребителем достижений татарстанского прогресса.

В советское время существовал конфликт между развитой «большой» экономикой нашей республики и низким уровнем социальной жизни граждан. Из этого и выросла тяга жителей Татарстана к экономической самостоятельности и настоящему федерализму. Дело в магическом свойстве татарстанского народа действовать уникально в чрезвычайных обстоятельствах.

Принятая в 1992 году Конституция закрепила сложившийся тогда в республике статус-кво, плодами которого мы пользуемся по сей день. Здесь и сохранение тонкого и хрупкого баланса межнационального и межконфессионального мира, который на обломках СССР удалось удержать не везде. Здесь и подтверждение положения Татарстана в составе России на основе многовекового опыта. Здесь и «мягкое вхождение в рынок», и прочие экономические новшества, позволившие повысить уровень жизни народа и производственный потенциал региона. Здесь и обретение татарским этносом чувства самоуважения после столетий фактической бессубъектности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жизнь показала правильность выбора татарстанцев. Сегодняшние успехи республики, как опорного российского региона-донора, мирного, экономически эффективного и политически стабильного, были бы невозможны вне пути, который Татарстан прошел в начале 90-х.

Рустам Минниханов: «Конституция РТ сделала Татарстан примером межнационального согласия»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Конституция Татарстана была принята в 1992 году — в период реформ и изменений в российском обществе. Принципы, заложенные в Основном законе, сделали республику примером межнационального и межконфессионального согласия, заявил Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя сегодня татарстанцев.

«Конституция Республики Татарстан определила государственное устройство, направления социально-экономической политики, закрепила приоритет прав и свобод человека и гражданина, а также равные возможности всех татарстанцев», — напомнил руководитель республики.

Он отметил, что Основной закон позволил в трудное время обеспечить стабильность и консолидацию жителей Татарстана. Он направлен на сохранение исторически сложившегося единства, традиций и ценностей народов, населяющих РТ, развитие их языков и культуры, дружеских отношений.

«Сегодня Татарстан — регион-лидер, в котором комфортно жить, трудиться, создавать семьи. Опираясь на Основной закон, мы ставим цели и строим планы, последовательно воплощаем их в жизнь. Благодаря поддержке федерального центра и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также созидательному труду татарстанцев республика сохраняет высокие темпы экономического развития и повышает качество жизни людей», — заметил Рустам Минниханов.

Отдельно он подчеркнул особое значение Конституции РТ в условиях специальной военной операции.

«Мы чувствуем гордость за наше Отечество и родную республику, наш многонациональный народ. Долг каждого из нас — с уважением относиться к государственным символам, соблюдать законодательство, защищать Родину», — заключил Раис Татарстана.

Фарид Мухаметшин: «В основе современных успехов республики – наша Конституция»

Фото: © «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что 32 года назад, 6 ноября 1992 года, Верховный Совет практически единогласно проголосовал за принятие Основного закона республики.

«Это историческое событие стало началом нового этапа политического и социально-экономического развития республики. Важнейший политико-правовой документ воплотил чаяния многонационального народа Татарстана, сумел объединить людей разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов в стремлении укрепить межнациональный мир и согласие, обеспечить политическую стабильность и экономический рост, повысить качество жизни татарстанцев», – написал председатель Госсовета РТ в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Татарстан является опорным регионом России, занимая лидирующие позиции по многим показателям.

«В основе современных успехов республики – наша Конституция, выступающая гарантом созидательного развития. И в этом ее величайшее историческое значение. С праздником!» – написал Мухаметшин в посте.

В 32-ю годовщину принятия Основного закона республики «Татар-информ» спросил у экспертов, как они сейчас воспринимают это событие.

Айрат Фаррахов: «Конституция стала инструментом достижения успеха республики»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конституция Татарстана — один из главных инструментов достижения сегодняшнего признанного успеха республики как на международной арене, так и в Российской Федерации.

Основной закон Республики Татарстан разрабатывался, всенародно обсуждался в самые тяжелые времена, в период распада Советского Союза, который стал большой трагедией для всех людей, которые жили на территории СССР. И сейчас мы это можем оценить в полной мере.

Конституция Татарстана стала правовым инструментом, благодаря которому удалось преодолеть все разногласия и создать благоприятную среду для развития всех наций и народностей, проживающих на территории РТ. Кроме того, она заложила основы для экономического роста. И мы видим уже по прошествии более чем 30 лет, что эти два главных аргумента сработали, и сработали очень эффективно.

Айдар Метшин: «Конституция отражает то, что нужно людям»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конституция – это Основной закон. Как человек не может прожить без паспорта, так и страна, территория не может без Конституции. Основной закон республики принимался в сложный период, когда шло становление государственности, устанавливались отношения между федеральным центром и субъектами. И сейчас, когда прошло уже более 30 лет, мы можем оценить, как постулаты Конституции РТ действуют сегодня.

Нормы Основного закона были востребованы как на момент их принятия, так и остаются таковыми в наши дни. Конституция Татарстана заложила основы гражданских свобод и гарантий законности, которые остаются востребованными по сей день. Татарстан – один из самых развитых регионов. Это говорит о том, что постулаты Конституции РТ были правильными, они отражали тогда и отражают сейчас то, что нужно людям. Сохранение культурной самобытности, помноженное на экономическое развитие, служит ярким тому подтверждением.

Максим Топилин: «В Татарстане многие всероссийские проекты реализуются впервые, а в дальнейшем опыт республики транслируется по всей стране»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С Днем Конституции, Татарстан! Сегодня исполняется 32 года со дня принятия документа, регулирующего жизнь жителей республики.

Вот уже три года я являюсь депутатом от Татарстана, жители которого восхищают своей инициативностью, трудолюбием, упорством, сплоченностью, умением брать на себя ответственность.

Логичным результатом таких действий становится то, что именно в Татарстане многие всероссийские проекты реализуются впервые, а в дальнейшем опыт республики транслируется по всей стране. Так, совсем недавно регион достойно принял Саммит БРИКС, который объединил лидеров стран.

Что касается законотворческой деятельности, в Татарстане вместе с еще тремя регионами в пилотном режиме реализуется закон о партнерском финансировании, благодаря которому республика может привлекать новые инвестиции, новых партнеров, а значит, создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру и улучшать качество жизни людей.

Поздравляю татарстанцев с праздником! Пусть Татарстан будет домом, в котором каждый чувствует себя защищенным и любимым!» – написал Максим Топилин в своем телеграм-канале.

Ильшат Аминов: «В Конституции очень много того, что сегодня продолжает работать и делать республику уникальным регионом»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Все, что вы видите вокруг: ухоженные дворы, дороги, новые здания, спортивные сооружения, вся появившаяся инфраструктура, газификация, ликвидация ветхого жилья, другие республиканские программы, которые сегодня уже реализованы и аналогов даже которым нет по всей России, – это все результат действия нашей Конституции.

Татарстанцам следует чаще читать Основной закон, чтобы осознавать глубокий смысл и возможности, которые в нем заложены. Есть статья, которая говорит, что мы поддерживаем татар по всей России. В Конституции заложены равноправные русский и татарский языки. Там очень много того, что сегодня продолжает делать республику уникальным регионом. Конституция — это действующий, рабочий инструмент для того, чтобы Татарстан продолжал динамичное и поступательное развитие, которое, прежде всего, предполагает благо человека, во имя человека, для человека.

Результаты действия Основного закона жители нашей республики видят в успехах Татарстана и жизни людей, которые живут сегодня в комфортных городах, селах, районных центрах. Я много ездил по республике в последнее время и все это увидел. И это все служит воплощением тех возможностей, которые в Конституции были заложены. Поэтому Конституция — это не какой-то застывший документ. Он развивается, он меняется вместе с жизнью. Я убежден, что Основной закон продолжает действовать как на благо республики, так и всей России. Поэтому я хочу всех еще раз поздравить с этим замечательным праздником. Давайте чаще читать нашу Конституцию и давайте делать так, чтобы исполнять ее. И делать все, чтобы те статьи, которые там и сегодня записаны, работали и работали на благо людей.