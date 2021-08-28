Татьяна Вагина: Необходимо упростить процедуру включения учебников в федеральный перечень

О необходимости упростить процедуру экспертизы учебных пособий для включения их в федеральный перечень учебников заявила начальник департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина. Такое мнение она выразила на заседании в Казанском Кремле, которое было посвящено межнациональным отношениям.

«С депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым мы постоянно говорим о том, что сама процедура экспертизы учебников по родным языкам, которая по сути одинакова для других учебников, очень сложная, длительная, требует достаточных финансовых затрат. Необходимо упростить эти процедуры, чтобы как можно меньше времени занимало попадание учебных пособий в федеральный перечень учебников», – сказала докладчик.

Татьяна Вагина поддержала позицию Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, который озвучил проблему, связанную с формированием федерального перечня учебников. «Разница в наименованиях “учебное пособие” и “учебник” вызвана тем, что юридически учебниками пособия называются только с того момента, когда они попадают в федеральный перечень. Формирование этого перечня находится под контролем, в том числе нашего управления», – подчеркнула она.

По словам начальника департамента нацполитики, на сегодня уже 612 учебников на родных языках включены в федеральный перечень. «На 21 языке учебники в образовательном пространстве находятся, в том числе на татарском», – заметила она.

Татьяна Вагина добавила, что в этом году еще 97 учебников по восьми языкам попадут в федеральный перечень.

«Динамика значительно увеличилась, когда ускорение ей придал Президент России Владимир Путин. Но эта тема должна быть в поле нашего внимания, чтобы этот темп не спадал, чтобы в любом уголке нашей страны для изучения родных языков школы были максимально обеспечены учебными пособиями, педагогами», – заключила она.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что в национальных школах республики ученики до сих пор занимаются по татароязычным учебным пособиям, а не по учебникам, о чем сообщало ИА «Татар-информ».