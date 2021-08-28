Минтимер Шаймиев: «Дискриминация, что одни учатся по учебникам, а другие – по пособиям»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил, что в национальных школах республики ученики до сих пор занимаются по татароязычным учебным пособиям, а не по учебникам. Свое мнение по этой проблеме первый Президент РТ выразил на заседании в Казанском Кремле, которое было посвящено межнациональным отношениям.

«Это же волнует всех и вся. Сколько можно унижать. До сих пор в национальных школах вместо учебников учебными пособиями продолжают пользоваться. Это ведь дискриминация. Я отвечаю за свои слова. Как можно дискриминировать в единой стране? Одни учатся по учебникам, а другие – по пособиям. Ведь обещали обеспечить. Ситуация сейчас зависит от федеральных органов, Министерства образования», – сказал Государственный Советник.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин пояснил, что 38 переводных учебных пособий сейчас находятся на экспертизе для того, чтобы попасть в федеральный перечень учебников. После прохождения экспертизы, до конца этого года, они должны получить статус учебников.

«Сейчас идет последний этап. До конца года они должны попасть в федеральный реестр. Но помимо переводных учебников еще есть учебники по татарскому языку и литературе, они тоже проходят экспертизу. Это новое поколение учебников. Для татарских и русских школ разные уровни – базовый и углубленный. И еще есть одно учебное пособие “Сэлам” для русскоязычной аудитории, которое тоже проходит экспертизу», – уточнил глава Минобрнауки.

В ответ на это Шаймиев попросил ускорить процесс включения учебных пособий на татарском языке в федеральный перечень учебников.

«Это должно быть ускорено. И Президент России Владимир Путин включился в этот вопрос. Этот процесс надо контролировать и пробивать татарский, не надо успокаиваться. Это слишком серьезно. Вопрос стоит ребром. Дальше не может так продолжаться. Учебники, которые разработаны нами, только как пособия воспринимаются. И по большому счету мы пользуемся пособиями. Нас сейчас интересует динамика. Хорошо, что подвижка пошла по федеральным государственным стандартам и объемам изучения национальных языков республик. Когда объемы изучения родных языков увеличиваются по государственным стандартам, должны быть учебники, а не пособия», – подчеркнул он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал в этом вопросе Государственного Советника. «Эту тему нужно постоянно контролировать, но это касается не только учебников. Я с вами полностью согласен. Это несправедливо, это ущемление прав граждан России, которые хотят обучаться по учебникам. Надо посмотреть ситуацию по другим национальным языкам, например, по чувашскому, мордовскому. Учащиеся, наверное, тоже учатся по пособиям. Нам надо посетить национальные школы», – убежден он.

Руководитель республики также заявил, что, согласно социологическим исследованиям, более 80% жителей положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Татарстане, о чем сообщало ИА «Татар-информ».