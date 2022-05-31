Татьяна Тарасова оценила перспективы Алины Загитовой в роли спортивного функционера

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, дочь великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова, высказалась о перспективах олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в роли спортивного функционера.

«Сможет ли Загитова стать спортивным функционером или работать в Министерстве спорта? Ну, а почему нет, сможет», – цитирует Тарасову Sport24.

В то же время знаменитый тренер считает, что Алине нужно многому научиться.

«Для этого нужно много читать, писать, знать дело, в котором ты работаешь, тренировать. Ее спортивный опыт, безусловно, поможет ей в этом. А дальше все зависит от ее желаний и целей», – подчеркнула Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, Алина Загитова прокомментировала получение премии в номинации «Спортсмен нового времени».

Напомним, через год после победы на Олимпиаде – 2018 Загитова приостановила свою спортивную карьеру.