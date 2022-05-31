«Я знаю, что нужно нашему спорту»: Алина Загитова – о премии «Спортсмен нового времени»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, Алина Загитова прокомментировала получение премии в номинации «Спортсмен нового времени».

«Хочу сказать огромное спасибо за такое признание. Для меня очень ценно победить в номинации «Спортсмен нового времени», потому что спорт – это вся моя жизнь», – цитирует Загитову «Матч ТВ».

Кроме того, уроженка Альметьевска рассказала, что знает, что нужно российскому спорту.

«Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше вместе с вами. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает», – подчеркнула Загитова.

Напомним, через год после победы на Олимпиаде – 2018 Загитова приостановила свою спортивную карьеру.