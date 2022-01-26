Татьяна Тарасова не будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде в Пекине

Известный комментатор и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова из-за состояния здоровья не будет работать комментатором на Олимпиаде в Пекине. За последнее время она дважды проходила курс лечения в больнице с жалобами на высокое артериальное давление.

«Я буду вещать из Москвы, но не у микрофона, а по телефону. Не буду комментировать каждый конкретный прокат. Я буду включаться после соревнований и между ними, высказывая свое мнение», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Также известно, что Первый канал будет привлекать в качестве комментаторов Алину Загитову, Максима Транькова, Алексея Ягудина, Илью Авербуха, Евгению Медведеву и Алексея Тихонова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.