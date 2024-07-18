Мерзлякова: Благотворительные фонды покрывают то, что не могут электронные сертификаты

Заместитель председателя Комиссии по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Республики Татарстан Татьяна Мерзлякова рассказала о возможностях использования электронного сертификата для приобретения технических средств реабилитации.

Электронный сертификат представляет собой средство оплаты, которое позволяет людям с ограниченными возможностями приобретать необходимые им технические средства реабилитации и оплачивать услуги по реабилитации.

«Сейчас, благодаря тому, что многие из некоммерческого сектора также становятся поставщиками социальных услуг и специализированной одежды, возможности возрастают. За счет некоммерческого сектора удается снижать нагрузку», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Иногда возникают ситуации, когда индивидуальную инвалидную коляску или индивидуальную медицинскую кровать невозможно оплатить с помощью сертификата, подчеркнула она.

«В таких случаях люди обращаются в благотворительные фонды, где открывается сбор. К сожалению, сейчас многие поставщики ушли с рынка. Понятно, что мы растем в технологических новациях, но такая проблема тоже существует. Однако в любом случае, все, что не могут покрыть электронные сертификаты, покрывают благотворительные фонды», – поделилась она.

Татьяна Мерзлякова отметила, что те заявки, которые поступили с начала года, были закрыты и реализованы уже к 1 июля. В очереди на получение средств и услуг реабилитации по Казани находилось менее 50 человек.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, что сертификат на покупку средств реабилитации использовали уже 4,5 тыс. татарстанцев. Чтобы получить сертификат, нужно подать заявление на портале госуслуг или через МФЦ. При подаче заявления следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и указать реквизиты банковского счета, к которому привязана карта «Мир».