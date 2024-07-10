Сертификат на покупку средств реабилитации использовали 4,5 тыс. татарстанцев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодняшний день электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации воспользовались порядка 4,5 тыс. граждан. Люди с инвалидностью не только оформили, но уже приобрели и пользуются необходимыми им средствами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель управляющего Отделением Соцфонда России по РТ Айсылу Пилина.

«Отрадно, что татарстанцы — продвинутые получатели государственных электронных услуг фонда, которых становится с каждым годом всё больше. Люди с инвалидностью отмечают, что сертификат как современный инструмент для приобретения технических средств реабилитации действительно удобен», — отметила спикер.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам Пилиной, электронный сертификат — это платежный инструмент, позволяющий людям с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации (ТСР) не выходя из дома. Воспользовавшись сертификатом, они могут купить протез, коляску, слуховой аппарат и другие средства за счет государства. Всего — порядка 190 различных наименований средств реабилитации.

«Список периодически обновляется и пополняется новыми позициями», — уточнила она.

Также спикер уточнила, что срок использования сертификата ограничен: он составляет один год, а для средств ежедневного пользования (подгузники, пеленки, спецсредства кало- и мочеприемники) – 3 месяца.

«Главная идея внедрения электронного сертификата — дать целевые деньги на средства реабилитации. До этого людям с инвалидностью фонд компенсировал расходы лишь после покупки», — отметила Пилина.

Чтобы получить сертификат, нужно подать заявление на портале госуслуг или через МФЦ. При подаче заявления следует предъявить документ, удостоверяющий личность, и указать реквизиты банковского счета, к которому привязана карта «Мир».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заместитель начальника управления Отделением Соцфонда РФ по РТ Руслан Салахов добавил, что в прошлом году на оказание услуг в части обеспечения ТСР в Татарстане было потрачено 1,4 млрд рублей.

«В этом году поступило порядка 8 тыс. заявок с помощью электронного сертификата. В денежном выражении это составляет 500 млн рублей», — отметил спикер.

Для возникающих вопросов можно обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1, к специалистам клиентских служб или на официальные страницы Социального фонда в соцсетях.