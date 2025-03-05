Татьяна Мерзлякова: «Добрая Казань» – это про добрых людей

Фото: АНО «Добрая Казань»

В преддверии Международного женского дня руководитель проекта «Добрая Казань», лауреат и победитель всероссийской премии «Родительское спасибо – 2022» Татьяна Мерзлякова поделилась планами по развитию инклюзии в городе. Совсем скоро при поддержке властей города и спонсоров откроется новое, четвертое инклюзивное пространство в Советском районе столицы РТ для детей с ментальными расстройствами.



«Пока мы охватываем только Казань. Востребованность инклюзивных пространств очень большая. Три, которые уже функционируют, переполнены. К сожалению, становится все больше детей с ментальными расстройствами. В новом пространстве дети будут осваивать музыкальные и художественные навыки, заниматься спортом, а также получать и необходимые им реабилитационные занятия с логопедами, дефектологами и другими специалистами», – рассказала журналисту «Татар-информа» Татьяна Мерзлякова.



Кроме того, собеседница агентства отметила, что основная задача таких пространств – помогать людям с инвалидностью, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с социализацией и дальнейшим трудоустройством. Совместно с профессиональными клубами – БК «УНИКС», ХК «Ак Барс», ВК «Зенит-Казань», ФК «Рубин», ФК «Ирбис» – проводятся спортивные мероприятия.

«Особенным детям очень важно, чтобы к ним относились как к обычным людям: пусть они там проползут с известными спортсменами у них на плечах. но эмоциональный эффект получается потрясающий», – подчеркнула Мерзлякова.



Многих людей «Добрая Казань» сопровождает всю жизнь начиная с рождения.

«Все наши инклюзивные пространства возглавляют мамы особенных детей. Потому что мы поняли, что у них есть такой опыт общения с особенными детьми, который больше нигде не найдешь. Рекламы наших пространств практически не даем. У нас есть телефонная горячая линия, на которой, кстати, работают люди с нарушением зрения, там можно информацию узнать. Огромные сообщества мам в социальных сетях. Чаты, которые насчитывают уже более 2 тыс. людей», – пояснила общественница.



На данный момент с «Доброй Казанью» работают уже более 2 тыс. волонтеров. Очень помогают организации школьники.

«Получается хороший воспитательный вариант: дети помогают детям. Сюда входят событийные и автоволонтеры, которые развозят необходимые вещи пожилым, еду, лекарства. Есть у нас и «серебряные» волонтеры. Кто-то читает детям сказки. Кто-то проводит уроки шитья и вязания. Кто-то смотрит за детьми на прогулках», – отметила Татьяна Мерзлякова.



Помимо прочего, под эгидой «Доброй Казани» организуется сбор и доставка гуманитарной помощи подшефным Татарстану городам – Лисичанску и Рубежному.

«За последний год предприятиями города, неравнодушными людьми собрано и отправлено более 1600 тонн гуманитарной помощи. Строительные материалы идут в основном на восстановление социальных объектов городов: школ, детских садов, больниц. А также помогаем детским питанием, памперсами, медикаментами», – перечислила руководитель проекта.

Фото: АНО «Добрая Казань».