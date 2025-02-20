Минниханов ознакомился с работой детского инклюзивного центра «Тылсым»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил детский инклюзивный центр «Тылсым» («Волшебство»), расположенный на улице Ипподромная в Казани, и ознакомился с его деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Центр «Тылсым» представляет собой один из проектов АНО «Добрая Казань», он должен создавать условия для совместного обучения и развития детей без ограничений по здоровью и детей с особыми потребностями. В центре работают 18 сотрудников, среди которых 15 педагогов. На данный момент его посещают более 120 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов осмотрел различные помещения центра: учебные классы, мастерские, спортзал и так далее. Пояснения давала директор инклюзивного центра «Тылсым» Татьяна Мерзлякова (АНО «Добрая Казань»). Раиса Татарстана также сопровождали министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и мэр Казани Ильсур Метшин.

Функционал помещений основан на запросах и потребостях родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. В спортзале для воспитанников центра проходят занятия по адаптивной физической культуре, самообороне, сенсорно-моторной коррекции. В мастерской они занимаются нейротворчеством, рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, здесь функционирует группа подготовки к школе. В фойе работает инклюзивное кафе для детей и родителей. Также на базе центра организованы индивидуальные консультации для родителей особенных детей.

Гостей ознакомили с возможностями учебно-тренировочной квартиры. Там команда тьюторов и поведенческих аналитиков обучает детей начиная с 9 лет бытовым навыкам и самостоятельному безопасному проживанию. Предусмотрено всё необходимое: кухня с бытовыми приборами, спальня и другие помещения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов указал на важность и актуальность работы с детьми с особыми потребностями. По его словам, трудно переоценить такое обучение, главная составляющая которого – подготовить детей к самостоятельной жизни.

Инклюзивный центр «Тылсым» (ул. Ипподромная, д. 18) открылся в сентябре прошлого, 2024 года.