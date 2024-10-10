Татьяна Менликиева: В Татарстане зерно пострадало из-за клопа-черепашки

Татьяна Менликиева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году зерно пострадало из-за клопа-черепашки. Из-за него снизилось качество клейковины. Об этом сообщила директор филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ Татьяна Менликиева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Не порадовало в этом году качество клейковины. Преобладали такие пробы с третьей группой. Все это из-за присутствия в зерне клопа-черепашки. Так сказались погодные условия, что этот клоп преобладал на полях», – рассказала Менликиева.

По ее словам, аграрии проводили обработку культур против вредителя, но погодные условия оказались для него благоприятными. На повторную обработку аграрии уже не выходили.

«На озимых его больше, чем на яровых. И это повлияло на качество клейковины», – заметила директор регионального центра.

По информации Центра оценки качества зерна в РТ, основное растение, на котором «кормится» клоп-черепашка, – пшеница. Он вредит на всех стадиях развития зерновых культур в течение всего времени вегетации.

Повреждение зерна в зародыше или вблизи него вызывает полную потерю всхожести. Пшеница имеет более низкую продуктивность стеблей, меньшую среднюю длину колоса, низкую массу зерен и стекловидность, большее количество мелких зерен, более слабую клейковину.

Высокая вредоносность клопа-черепашки проявляется и в том, что поврежденное им зерно пшеницы имеет плохие хлебопекарные свойства.