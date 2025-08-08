Менликиева: В этом году клопы-черепашки не повлияли на урожай зерна в Татарстане

В этом году на полях Татарстана почти не обнаружили клопов-черепашек, которые нанесли серьезный урон урожаю прошлым летом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор филиала федерального центра оценки качества и безопасности продукции АПК в РТ Татьяна Менликиева.

«В этом году клопов-черепашкек, которые влияют на мукомольные свойства зерна, практически нет на полях. Есть некоторые пробы, где поражения присутствуют, но показатели близки к нулю», – заявила она.

Однако в республике выявили поля, пораженные повиликой и амброзией. Согласно требованиям России и других стран, такая продукция не допускается к использованию.

«Что касается карантинных объектов, мы мониторим всю территорию Татарстана. По повилике и амброзии у нас есть небольшое распространение. В основном они заходят с юга. В этом году делалось плановое обследование. Была большая влажность, что способствовало распространению повилики», – добавил замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Айрат Тазетдинов.

По его словам, повилика и амброзия – это паразитирующие сорняки, которые распространяются не на самих полях, а возле дороги и в населенных пунктах.

«У нас культура земледелия высокая, все поля чистые и ухоженные. Так что карантинные участки расположены только там, где не возделываются культуры. Поэтому это не имеет большого влияния на качество продукции», – пояснил он.

Напомним, что в прошлом году урожай зерна в Татарстане пострадал от клопа-черепашки.