Татьяна Ларионова: женщина вправе сама определить для себя возраст вступления в брак

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Женщина вправе сама определить для себя возраст вступления в брак и рождения первого ребенка. Об этом в интервью «Татар-информу» заявила депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, комментируя бытующие в последнее время заявления о том, что женщины уклоняются от материнства и хотят «пожить для себя».

«Я заступлюсь за женщин. Я думаю, это право самой женщины – подготовить себя к рождению ребенка, выбрать время для материнства. Если женщина считает, что для этого ей сначала нужно получить высшее образование, зачем лишать ее этой возможности? Она вправе определить для себя возраст вступления в брак и рождения первого ребенка», – подчеркнула Ларионова.

Очень многие молодые родители сегодня думают о том, что сначала надо обеспечить семью жильем, элементарными условиями, продолжила она. «Не нужно обвинять нашу молодежь за то, что они стремятся создать условия для своей семьи и будущих детей», – призывает депутат.

«Наоборот, надо думать о том, что еще можно сделать, чтобы молодая семья как можно скорее обзаводилась своим жильем. Нужно совершенствовать жилищные программы, которые действуют в стране, в том числе и в нашей республике», – сказала она.

Ларионова также отметила, что необходимо учитывать здоровье молодежи. «На одной из недавних встреч с врачами я была поражена статистикой о том, как значительно в последние 15 лет у нас увеличилось число мужчин, которые не имеют возможности стать отцами. Если в семье не получается зачатие ребенка, то это проблема не только женщин, как это принято думать, но и мужчин. Вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем молодежи, немало, и они требуют своего решения», – говорит депутат.

«Так что возраст вступления в брак – это не повод рубить с плеча, вряд ли стоит делать один вывод на все семьи», – резюмировала Татьяна Ларионова.

В интервью она также рассказала о том, чего ожидать от Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, поддержке семей с детьми, в том числе многодетных, ответственном отцовстве, поделилась мнением о сожительстве и уроках семьеведения.