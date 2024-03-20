Татьяна Ларионова о Годе семьи: «Татарстан – регион, который живет не от указа к указу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мне думается, что именно в 2024 году ожидать больших изменений не стоит»

Татьяна Петровна, 2024 год объявлен указом Президента страны Владимира Путина Годом семьи. Документ подразумевает много разных мероприятий, мер поддержки. Что мы получим по итогам 2024 года?

Мне думается, что именно в 2024 году ожидать больших изменений не стоит. Год — слишком небольшой срок, чтобы решить все имеющиеся проблемы. Это нереально, просто невозможно. Этот год в первую очередь дан для того, чтобы проанализировать существующие тенденции, состояние дел и по каждому из них выработать конкретный пакет предложений и мер, которые могут улучшить сегодняшнее состояние нашего общества.

В этом направлении, на мой взгляд, и будет проведена серьезная работа по аналитике, предложениям и рекомендациям, которые в дальнейшем будут рассмотрены и по возможности реализованы. Причем в ближайшие шесть лет ключевые вопросы будут решены в рамках нового национального проекта «Семья», о котором в своем послании Федеральному Собранию объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.

Больше внимания будет уделяться многодетной семье – это основа нашего общества. Количество таких семей должно увеличиваться, не случайно Год семьи открылся тем, что Президент подписал Указ по многодетным семьям. Документ достаточно прогрессивный. В регионах России не было единого статуса многодетной семьи, наконец-то семьи его получили. Но самое важное в этом указе, что большая семья многодетной определяется пожизненно.

Раньше статус снимался, если дети выросли?

Совершенно верно. Да, какие-то меры социальной поддержки будут сниматься после взросления детей, но родители будут иметь те гарантии, которые определены, например, по выходу на пенсию для мамы. Семья, как многодетная, будет пользоваться социальным статусом, уважением в обществе. Это тоже очень важно.

Кроме того, указ четко гарантирует как федеральную, так и региональную ответственность за многодетную семью. Региональные власти и до этого уделяли внимание многодетной семье, это их компетенция. Сегодня указом закреплено, что при утверждении новых федеральных мер поддержки не должны снижаться уже предусмотренные региональные меры. Это важно.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Помогать семье необходимо условно не только пирожками и коврижками»

Указ предусматривает новые меры поддержки?

Очевидно, что указ будет наполняться дополнительными мерами. Как я сказала ранее, будет проводиться анализ и совершенствование мер социальной поддержки.

Вспомним 2008 год, который тоже в России проводился как Год семьи. Изменилось ли что-то после 2008 года? Да, потому что накануне был принят документ о материнском капитале, его реализация повлияла на количество рождений детей по всей стране. Важно, что ежегодно размер выплат индексируется. Президент уже объявил, что программа продлится до 2030 года. Сегодня материнский капитал – это не только значительные выплаты, но и серьезные дополнительные возможности для семей. В первую очередь на улучшение жилищных условий. Кроме того, маткапитал можно направлять на лечение, образование и воспитание детей. Это главные функции семьи.

Пролонгация программы означает, что будут расширяться механизмы и направления материнского капитала.

Другая важная многолетняя программа адресной материальной поддержки семей с детьми – ежемесячное пособие. Что у нас было до 2018 года: пособие на ребенка до трех лет составляло только 50 рублей, пособие беременной женщине – до 350-400 рублей. Сегодня выплачивается единое пособие, которое увеличено многократно и является весомым подспорьем каждой нуждающейся семье. В настоящее время детское пособие получают более 10 миллионов человек.

Эти направления помощи будут совершенствоваться, потому что они показывают свою эффективность, приносят свои плоды.

Хотела бы обратить внимание, что помогать семье необходимо условно не только пирожками и коврижками. Где жить, где лечиться, где учить детей, как воспитывать? Эти вопросы связаны с качеством жизни населения, это тоже вопросы Года семьи.

О дальнейшем развитии системы здравоохранения Президент тоже в своем послании высказался однозначно: средства на совершенствование системы предусмотрены, учреждениям будут оказывать своевременную поддержку и качественную помощь.

Кроме того, в Послании было заявлено о программе капитального ремонта дошкольных учреждений. У нас отдельные учреждения, к сожалению, не ремонтировались десятилетиями. Каждый родитель заинтересован, чтобы детский сад был светлым, уютным, теплым, чтобы там было современное оборудование, развивающие игры.

Теперь есть очень четкие социальные ориентиры, которые определены в послании Президента: как, в какие сроки, самое главное – какими финансовыми ресурсами будет подкрепляться то или иное направление. В итоге, безусловно, будет повышаться качество жизни наших семей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Население реагирует на качество жизни именно рождением детей»

Если говорить о рождаемости, Татарстан по итогам прошлого года занял в ПФО первое место по количеству актов о рождении. На ваш взгляд, с чем это связано? За счет чего такой результат? Почему у нас рождаемость выше, чем у соседей?

Население реагирует на качество жизни именно рождением детей. Татарстан – это регион, который живет не от указа к указу, не от одного бюджета к другому. У нас проводится постоянная системная работа по повышению качества жизни населения. Посмотрите, какое количество тех же школ строится в республике. Да, в городах до сих пор еще не хватает образовательных учреждений, чтобы все дети учились в одну смену. Но то количество школ, которое строится в регионе, безусловно, превосходит объемы строительства у наших соседей.

Посмотрите на дошкольные учреждения с их прекрасными условиями. Дети там проводят время с радостью, а родители спокойны за их здоровье, настроение, воспитание.

Поищите еще один регион, где в каждом муниципальном образовании есть свой ледовый дворец, бассейн, дворцы спорта. А сколько у нас спортивных площадок, как оборудованы общественные пространства, парки, скверы. Для нас это норма.

В Татарстане реализуется более 50 социальных программ, которые патронирует и контролирует лично Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов. Всё это работает на то, чтобы рождались дети, чтобы их было больше.

Фото: © «Татар-информ»

Женщина сама вправе определить для себя возраст вступления в брак и рождения первого ребенка

Часто в адрес наших женщин звучат претензии, что они уклоняются от материнства, что хотят «пожить для себя», идеология childfree тоже бытует. Как вы думаете, насколько обоснованны такие претензии и что с этим делать?

Я заступлюсь за женщин. Я думаю, это право самой женщины – подготовить себя к рождению ребенка, выбрать время для материнства. Если женщина считает, что для этого ей сначала нужно получить высшее образование, зачем лишать ее этой возможности? Она вправе определить для себя возраст вступления в брак и рождения первого ребенка.

В моей молодости мама буквально настаивала, что я должна получить высшее образование, потом – ради бога, планировать рождение ребенка. Так оно и случилось в моей жизни. И не только в моей.

Очень многие молодые родители сегодня думают о том, что сначала надо обеспечить семью жильем, элементарными условиями. Не нужно обвинять нашу молодежь за то, что они стремятся создать условия для своей семьи и будущих детей.

Наоборот, надо думать о том, что еще можно сделать, чтобы молодая семья как можно скорее обзаводилась своим жильем. Нужно совершенствовать жилищные программы, которые действуют в стране, в том числе и в нашей республике.

Немаловажен вопрос готовности нашей молодежи к рождению ребенка с учетом здоровья. На одной из недавних встреч с врачами я была поражена статистикой о том, как значительно в последние 15 лет у нас увеличилось число мужчин, которые не имеют возможности стать отцами. Если в семье не получается зачатие ребенка, то это проблема не только женщин, как это принято думать, но и мужчин. Вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем молодежи, немало, и они требуют своего решения.

Так что возраст вступления в брак – это не повод рубить с плеча, вряд ли стоит делать один вывод на все семьи.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня многие состоятельные семьи считают для себя нормой воспитывать троих детей»

Давайте поговорим о многодетных семьях. В информационном поле эта тема часто звучит. Мы знаем, что такие семьи есть, их немало. Как можно стимулировать рождаемость в республике, в стране в целом, чтобы таких семей было больше, и что уже делается в этом направлении?

Количество многодетных семей в последние годы возрастает. По статистическим данным, в 2010 году в России было около миллиона многодетных семей, в 2021-м – уже 1 миллион 900 тысяч, а в середине прошлого, 2023 года – 2 миллиона 300 тысяч. И за этим в том числе стоит повышение качества жизни населения. Сегодня многие состоятельные семьи считают для себя нормой воспитывать троих детей. И тут никак нельзя говорить о том, что все многодетные семьи – это семьи, которые находятся за чертой бедности. Хотя и тех, кому необходима государственная поддержка, немало.

В послании Федеральному Собранию Президент поставил контрольные цифры по количеству тех, кто находится за чертой бедности. В частности, прозвучала цифра, что таких семей в стране должно быть не больше 7%. И, конечно, здесь речь идет не только о материальных выплатах и мерах поддержки, но и о создании рабочих мест с достойной зарплатой.

Кстати, в указе по многодетным предусмотрены вопросы трудоустройства и переобучения многодетных родителей, чтобы они могли выбрать для себя более высокооплачиваемую работу. И государство обязано обеспечить переобучение многодетных родителей.

По многодетным семьям нужны очень конкретные меры, влияющие не только на желание родить еще одного ребенка, но и дающие возможность обеспечивать рожденных детей достойным качеством жизни. Моя позиция и глубокая убежденность в том, что никак нельзя допускать ситуации «плюс ребенок – минус резервы и снижение уровня жизни». По многодетным семьям нужны новые механизмы, которые с рождением каждого следующего ребенка ни в коем случае не будут понижать качество их жизни.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ответственное родительство – это не только мама, это, безусловно, и ответственный папа»

Было поручение Президента правительству рассмотреть вопрос социальной поддержки многодетных отцов. В чем она будет заключаться? Как это будет дифференцировано с поддержкой многодетных семей, матерей?

Новые формы социальной поддержки отцов коснулись не только многодетных.

Понятие «отцовство» в современном понимании трансформируется. Это тоже ответ на вызов времени, потому что ответственное родительство – это не только мама, это, безусловно, и ответственный папа.

Государственная Дума уже приняла несколько законов, поддерживающих отцовство. Один конкретный пример – материнский капитал. По нормативным документам капитал не только материнский, но и семейный. Из материнского (семейного) капитала теперь можно перечислять определенные средства не только на пенсионное обеспечение мамы. Сегодня это положение распространилось и на отцов в многодетных семьях.

Другой вопрос – в настоящее время становится если не нормой, то допустимой ситуацией, когда в декретный отпуск по уходу за ребенком идет не мама, а папа. Для этого созданы все законодательные и нормативные возможности.

И я считаю, что дополнительные меры, принятие законодательных норм должны быть серьезно увязаны с повышением ответственности отцов. Меня, например, очень беспокоит ситуация с невыплатой алиментов отцами на содержание ребенка, особенно ребенка-инвалида. Это, конечно, аморально. К нашему сожалению, при этом общество безмолвствует, не выражает свое отношение к таким горе-отцам, а законодательство не обеспечивает неукоснительное своевременное выполнение родительских обязанностей.

В разговоре мы упомянули вопрос обеспечения местами в детских садах, школах. Какие меры будут предприниматься в дальнейшем? Возможно, появятся программы по строительству школ и т.д.

Строительство школ идет в рамках национальных проектов, которые уже реализуются. Программа работает, она будет пролонгирована и усовершенствована.

Вспомните, когда только начинали реализовывать национальный проект по капитальному ремонту образовательных учреждений, выполнялся определенный, далеко не полный перечень проводимых работ: замена кровли, коммуникаций, ремонт непосредственно помещений. В сегодняшних условиях этого уже мало. Следующий шаг, который был предпринят, – открытие в отремонтированных школах кабинетов «Точки роста», кванториумов, шахматных зон. Нормой при проведении капитального ремонта школ стали замена оборудования, приобретение новой мебели.

В Татарстане Рустам Нургалиевич (Раис республики Минниханов, – прим. Т-и) дополнительно утвердил программу капитального ремонта пищеблоков. Если мы говорим о горячем питании, об обязательном горячем питании детей младшего школьного возраста, то должны быть и условия для приготовления и приема пищи – помещения, оборудование, обеденные залы. Каждый год на эти цели в республике выделяется более 100 миллионов рублей.

Если говорить о здравоохранении, посмотрите, сколько новых медучреждений построено в Татарстане в рамках национального проекта. Да еще каких! Мы первые в России в условиях ковида за 100 дней построили инфекционную больницу. И эта современнейшая больница стала эталоном для строительства аналогичных объектов в других регионах.

Построен прекрасный онкологический центр при нашей ДРКБ. Он тоже стал образцом для многих.

Посмотрите, какой стала в Казани 7-я городская больница. Такой больницы на республиканском уровне многие не имеют. И это ведь не только стены, это содержание, оборудование, Уверена, что заявления, которые сделаны в Послании в части развития строительства образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, будут наполняться дополнительным содержанием. Эти программы будут развиваться и совершенствоваться в ближайшие шесть лет – это очевидно.

Особо отмечу: в Послании прозвучала тема, что нужно думать и о тех людях, кто работает в школах, в больницах, об их заработной плате. Эта повестка всегда тревожит бюджетников. В Послании даны поручения правительству, взяты соответствующие обязательства перед населением.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сожительство стало, к сожалению, нормой»

Статистика по бракам и разводам в Татарстане несколько более оптимистичная, чем во многих других регионах. Ваш взгляд на это? Что ждем в этой сфере, какие тенденции в нашей республике?

Да, вы правы. По общероссийской статистике, на 10 браков приходится 7 разводов. В Татарстане эта цифра несколько лучше, но успокаиваться нельзя.

Сегодня очень много незарегистрированных браков, сожительство стало, к сожалению, нормой. А эта норма ведет к тому, что сейчас поругались, завтра разбежались, ничто не связывает, никаких обязательств, в том числе перед детьми, которые остались и будут жить без папы. Кризис семейных ценностей, причем повсеместный, очевиден. Мы утеряли национальную традицию жениться, выйти замуж один раз и на всю жизнь. Да, в Татарстане сдерживающим фактором являются национальные традиции, религиозные убеждения, но успокаиваться нам тоже вряд ли нужно!

Кстати, в Госдуме наш комитет инициировал создание рабочей группы по внесению предложения в образовательный и воспитательный процесс школ и даже дошкольных учреждений по подготовке детей к семейной жизни.

Вы говорите про предмет «семьеведение»?

Да, о нем. Уроки семьеведения ведутся в 36 регионах России, в том числе и в Татарстане. Там, где такие уроки проводятся, неплохие результаты.

Например, в лицее №146 Казани в начале и в конце учебного года старшеклассникам задавались одни и те же вопросы, в том числе об отношении к сожительству. В начале учебного года более 75% старшеклассников отвечали на этот вопрос положительно. К концу учебного года количество положительных ответов снизилось в три раза.

Очень серьезно мониторят эффективность этих занятий наши соседи в Самаре. И тоже результаты свидетельствуют о том, что такие уроки просто необходимы.

Я очень рада, что первый год работы нашей группы в Государственной Думе завершился успешно – уроки семьеведения включены в федеральный план Года семьи. Далее наша группа будет взаимодействовать с Министерством просвещения, тиражировать лучшие методики. Уверена, что количество территорий с уроками семьеведения будет с каждым годом увеличиваться.

Каким видите преподавателя этого предмета с точки зрения личных качеств? Какими компетенциями он должен обладать? И самое главное – где их взять?

Это один из самых популярных вопросов, которые нам задавали в рамках нашей рабочей группы.

Прежде всего, должна подчеркнуть, что этот урок не должен входить в обязательную сетку часов. Он должен быть внеклассным, внеурочным, факультативным занятием. Были сторонники, и их было немало, чтобы урок все-таки был обязательным.

Когда мы стали больше вникать в тематику и методику проведения урока, стало очевидно, что это не должен быть оценочный предмет. Как можно ставить оценку ребенку за его рассуждения, порой позицию, по чаще всего непростым вопросам?

Это должна быть внеурочная деятельность. А кто внеурочной деятельностью у нас занимается? Прежде всего, это, конечно, классный руководитель. Практика 36 регионов показывает, что ведут уроки в основном именно классные руководители. Где-то школа привлекает к проведению уроков психологов, врачей. Это вопрос каждого учреждения, здесь не может быть единого подхода.

Вообще в таких уроках должны быть задействованы три стороны: учителя, родители и дети. А сами занятия проходить в формате диспутов и дискуссий, чтобы ребята высказывали свои мнения и чтобы позиция ученика могла быть при необходимости убедительно и корректно скорректирована учителем.

Самая главная задача этих уроков – сделать всё, чтобы ребенок осознал свое место в своей сегодняшней семье. Насколько он, она ответственный сын или ответственная дочь, как он или она относится к своим родителям, своим сестрам, братьям, какие отношения складываются со старшим поколением в семье. И, конечно, уже в старших классах задуматься о том, насколько ответственным родителем станет он, насколько счастливой будет его собственная семья. Это уроки построения благополучной, успешной, счастливой семьи.

Что касается подготовки педагогов, это задача педагогических вузов и специализированных учреждений Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Есть еще одна деликатная дискуссионная тема, связанная с предложением ввести уроки полового воспитания. Как вы считаете, это нужно?

Половое воспитание – это очень непростая и деликатная тема. В школе в рамках семьеведения можно провести один-два урока за учебный год, возможно и с участием врачей. Но это должны быть уроки, связанные со здоровьем ребенка, здоровым образом жизни. Уроки нравственного воспитания.

Для ведения программ семьеведения порой целесообразно привлекать специалистов из разных областей: психологов, медиков, социологов, работников ЗАГСа и других. Школа вместе со всеми службами сможет помочь возродить культ семьи в нашем обществе и ответственное отношение детей к своему развитию, как физическому, так и духовному.

Подчеркну, уроки семьеведения – это общий проект педагогов, родителей и детей. Только вместе можно рассчитывать на хорошие результаты. Надеюсь, что так и будет!