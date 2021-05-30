Татьяна Ларионова: Взамен земли многодетным семьям можно выдавать денежные сертификаты

Во время встреч с участниками предварительного голосования «Единой России» татарстанцев часто интересовали социальные вопросы, в частности касающиеся земель, выделяемых многодетным семьям. Об этом рассказала депутат Госсовета, участница праймериз Татьяна Ларионова.

По ее данным, в настоящее время в Татарстане земельные участки получили лишь 64% семей из имеющих на это право. По ее словам, необходимо разработать альтернативные варианты для решения этой проблемы.

«Считаю целесообразным рассмотреть взамен выдачи земли альтернативные варианты, например денежные сертификаты», — отметила она.

Кроме того, Ларионова не оставила без внимания проблемы с инфраструктурой на выделяемых участках. Так, на некоторых из них нет света, воды и канализации, не построены дороги — данные вопросы, считает кандидат, необходимо включить в национальный проект «Жилье и городская среда».

«Принимая решение об участии в предварительном голосовании, я понимала — будет трудно. Встречи с населением, острые вопросы, желание избирателей получить ответ здесь и сейчас — все это традиционное сопровождение любой избирательной кампании», — добавила депутат Госсовета Татарстана.

Сегодня по всей России проходит заключительный этап предварительного голосования партии «Единая Россия». В Татарстане на участие зарегистрированы 96 кандидатов, за которых до 20.00 можно отдать голос онлайн либо на одном из 557 счетных участков.

По данным на 18.00, в голосовании приняли участие более 350 тыс. жителей республики.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.