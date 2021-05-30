Более 350 тыс. татарстанцев проголосовали на праймериз «Единой России»

За два часа за закрытия счетных участков в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 350 тыс. татарстанцев.

«По данным на 18.00, в Татарстане проголосовали 356 572 избирателя. 100 199 человек выбрали электронный формат, 256 373 отдали голоса очно», — поделился данными председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в Татарстане Юрий Камалтынов.

В республике праймериз стартовали 24 мая в онлайн-формате. Сегодня принять в них участие можно как на сайте pg.er.ru, так и офлайн — на 557 счетных участках, которые работают до 20.00. На участие в голосовании зарегистрированы 96 кандидатов, в том числе волонтеры, студенты, госслужащие, преподаватели и предприниматели.

Как рассказал Камалтынов, голосование проходит без нарушений. Подсчет голосов начнет вестись после закрытия счетных участков во всех российских регионах.

Списки кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах в Госдуму, а также в кампаниях регионального и муниципального масштаба, будут утверждены 19 июня на съезде «ЕР».