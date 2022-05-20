Татьяна Ларионова: Шаймиев лично договорился с Путиным о финансировании работ в Болгаре

Вклад Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева в восстановление древних святынь в Болгаре и Свияжске невозможно переоценить. В свое время политик лично договорился с Президентом РФ о паритетном финансировании восстановительных работ на этих площадках и смог собрать команду профессионалов по реставрации культурного наследия Болгара и Свияжска. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова.

Она напомнила, что Татарстан — это единственный регион России, где сразу три объекта входят в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

«Этого в России прежде не удалось сделать никому — Татарстан единственный регион в стране, где сразу три объекта представляют всему миру свою всемирную универсальную ценность. Есть чем гордиться, есть что сохранять, приумножать», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, работа фонда «Возрождение» в Свияжске и Болгаре — это годы очень напряженной, но содержательной и созидательной деятельности. Не случайно все, кто приезжает в Свияжск и Болгар, с восхищением смотрят, изучают и с благодарностью говорят, как сильно изменились эти места. Прежде всего удивляются те, кто бывал там в 2010 году или ранее и приехал вновь, заявила она.

«Да и как не восхититься результатом созидательной работы большой и сплоченной команды, которую создал Минтимер Шарипович», — отметила парламентарий.

В команду Шаймиева вошли ученые и археологи, реставраторы и строители, проектировщики и архитекторы, сотрудники музеев и экскурсоводы, инвесторы и благотворители.

«Сформированная Шаймиевым команда за десять лет изучила, освоила, применила на практике все принципы, подходы, правила реставрации и воссоздания культурного наследия. Минтимер Шарипович лично договорился с Президентом России Владимиром Путиным о паритетном финансировании работ в древнем Болгаре и на острове-граде Свияжск. На это ежегодно выделяли средства из федерального и республиканского бюджетов», — заключила депутат.

Подробнее о вкладе Минтимера Шаймиева в празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией читайте в обзоре «Татар-информа».