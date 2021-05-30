Татьяна Ларионова о праймериз: «Очевидно, что ожидания избирателей большие»

Сегодня, 30 мая, в Татарстане проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы. Из 96 кандидатов жители республики выбирают тех, кто примет участие в сентябрьских выборах в нижнюю палату Федерального Собрания.

Почти половина из всех зарегистрированных кандидатов — это люди моложе 40 лет. При этом половина участников предварительного голосования не состоят в партии «Единая Россия». Среди кандидатов присутствуют волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели и предприниматели.

Депутат Государственного Совета Татарстана Татьяна Ларионова также принимает участие в предварительном голосовании. Она оценила его организацию в этом году, отметив, что это важная возможность пообщаться напрямую с жителями.

«Праймериз — это хорошая возможность узнать, услышать предложения коллег, единомышленников, участников – лидеров и молодых кандидатов. Прошедший период был насыщен не только официальными встречами, но и общением через социальные сети, было задано много вопросов. Очевидно, что ожидания избирателей большие», — отметила зампред Госсовета РТ.

«Есть те, кто не скрывает свое недоверие. Многие высказывают слова поддержки. Но все понимают, что партия „Единая Россия“ в Госдуме будет основательно представлена, рассчитывают на то, что результативность партии должна вырасти. Это требование наших избирателей, и не выполнить его мы не имеем права», — подчеркнула Ларионова.

Депутат Госсовета высоко оценила участие молодых кандидатов в предварительном голосовании. Среди них много тех, кто впервые вступает в политическую борьбу, а также немало волонтеров и представителей общественных организаций.

«Особое настроение, энергетика исходят от молодых кандидатов. Среди тех, кто участвовал в предварительном голосовании, немало тех, с кем мы сотрудничаем, работаем, взаимодействуем. Их подходы, предложения, выводы, их взгляды перспективны и полезны», — уверена парламентарий.

В Татарстане для проведения очного предварительного голосования «Единой России» открылись 557 счетных участков. При организации праймериз соблюдаются все антиковидные меры, о чем сообщало ИА «Татар-информ».