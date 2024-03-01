Татьяна Ларионова о послании Президента: Это фундаментальный анализ, доклад и перспективы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Послание Президента России Владимира Путина– это фундаментальный анализ, доклад и перспективы. Так охарактеризовала озвученный вчера Федеральному Собранию главой государства документ депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

«Это, конечно, фундаментальный доклад, который затронул все сферы экономики, социальной и международной политики. Это фундаментальный и анализ, и доклад, и перспективы, – отметила Ларионова в беседе с «Татар-информом». – На мой взгляд, это серьезное социальное обязательство, которое страна взяла перед населением на ближайшие шесть лет».

«Прежде всего, Послание Президента — это оценка положения дел в стране. В условиях жестких санкций и продолжения специальной военной операции очень важно было услышать от национального лидера, Верховного Главнокомандующего основные параметры и векторы дальнейшего развития России», – сообщила депутат.

«Анализируя выступления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за предыдущие годы, могу отметить, что в его посланиях прослеживается постоянная и настойчивая тенденция на повышение благосостояния россиян. В нынешнем докладе прозвучало требование о снижении уровня бедности к 2030 году до уровня ниже 7%. При этом акцент сделан на семью, в том числе многодетную», – продолжила Ларионова.

Важной она считает старт с 2025 года программы капремонта школ и детских садов, студенческих кампусов, продолжение работы по повышению авторитета педагогов, совершенствование модели оплаты труда в бюджетных организациях и введение программы «Земский работник культуры», которая будет работать по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор».

Напомним, в Послании Президент анонсировал запуск пяти новых национальных проектов: «Семья», «Экономика данных», «Кадры», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь». Большая часть из них так или иначе связана с институтом семьи.

«Все проекты отвечают вызовам и запросам граждан страны», – подчеркнула Ларионова.

«Нет ни одной сферы, которая не была бы обозначена в докладе, – продолжила депутат. –Самое главное – все эти перспективные направления подкреплены соответствующим финансированием, названы конкретные суммы. Это значит, что они просчитаны в возможностях бюджета на шесть лет. Это уже не обещания, а реальные, конкретные меры, шаги, которые будут предприняты. Они не просто анонсированы, они гарантированы».

СВО стала особой темой Послания, продолжила Ларионова. «Доклад начался и завершился темой СВО, тех людей, которые сегодня защищают нашу Родину, нашу страну. Им были адресованы слова благодарности, а также сформированы новые меры поддержки», – отмечает она.

«Это важно с точки зрения патриотического движения, которое в России сейчас очень серьезно позиционируется и развивается. На мой взгляд, это развитие будет поступательным, потому что только настоящие патриоты могут, как наш Президент, заботиться о стране и делать всё, чтобы страна развивалась несмотря на санкции и угрозы. И послание это подтверждает», – резюмировала Татьяна Ларионова.