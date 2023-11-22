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Татьяна Ларионова: Наш комитет жил надеждой, что это будет Год семьи
Тематики на новый год, объявляемые Президентом России, всегда сосредоточены на серьезных вопросах. Поэтому для многих не стало сюпризом, что 2024-й в стране стал Годом семьи, заявила депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова.
«Наш комитет Государственной Думы жил надеждой, что это будет Год семьи. И на всех слушаниях и выступлениях мы всегда предлагали обозначить следующий год Годом семьи», — поделилась она.
Ларионова отметила, что на решение первостепенных вопросов по тематике года, как правило, направляют максимум усилий и возможностей, которыми располагает страна.
Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ, которым 2024-й был объявлен Годом семьи.
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