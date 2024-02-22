Татьяна Ларионова: Главная задача Года семьи — не раздавать «плюшки», а думать о качестве

Главная задача Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, — это не раздавать «плюшки», а повышать качество жизни семьи в целом. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Ларионова, выступая в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Безусловно, сегодня государство оказывает огромную материальную поддержку семьям с детьми. Недавно Указом Президента был законодательно закреплен статус многодетной семьи, который дает родителям трех и более детей целый ряд социальный гарантий <...> Однако главная задача государства — сделать так, чтобы с рождением ребенка уровень материальной обеспеченности семьи не опускался ниже прожиточного минимума, чтобы не было необходимости в материальной поддержке. И если мы говорим о тех же многодетных семьях, нужно, чтобы рождение очередного ребенка было не в тягость, а в радость», — подчеркнула парламентарий.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.