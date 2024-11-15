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Татьяна Ким в Казани заявила о планах по созданию промпарков по России
Основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким заявила о планах компании строить промпарки на форуме «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж» в Казани.
«Мы сейчас готовим к старту новый этап для производителей, для поднятия МСП и поднятия производств внутри страны – с легкой руки Рустама Нургалиевича [Минниханова]. Это создание промпарков, выведение производства на более професиональный уровень», – сказала Татьяна Ким на пленарной сессии.
Она также поблагодарила Раиса Татарстана Рустама Минниханова и бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева за то, что пять лет назад предложили построить первый региональный логистический комплекс Wildberries.
«С тех пор наша дружба только укрепляется с каждым годом. И новые идеи, которые нам предлагает регион, всегда вызывают у нас огромную поддержку», – заявила Ким.
Ранее Минниханов направил приветствие участникам форума «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж», в котором сообщил, что каждый восьмой татарстанский предприниматель продает свои товары на онлайн-площадках.
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