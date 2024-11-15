Минниханов поприветствовал участников форума «Мой бизнес. E-com»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж». Обращение на открытии форума зачитал Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев.

«Интернет-торговля стала одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Татарстан уделяет большое внимание развитию этой сферы, в республике разработана и успешно реализуется собственная программа поддержки электронной коммерции, что создало благоприятные условия для ее участников. В настоящее время наша республика уверенно занимает лидирующие позиции в области электронной коммерции. Каждый восьмой татарстанский предприниматель использует каналы маркетплейсов для сбыта своей продукции», – говорится в приветствии Минниханова.

Он пожелал участникам форума активной плодотворной работы, реализации намеченных планов и новых успехов.

Форум «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж» проходит сегодня в Казани. Хедлайнером стала основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким. На пленарной сессии выступают также представители топ-менеджмента компаний Ozon, «Магнит Маркет», «Яндекс» и AliExpress Россия.

Организаторами форума выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли» «Маркетплейс.Легко» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан.