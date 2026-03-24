Татвоенкомат рассказал о льготах для студентов-контрактников в Войсках беспилотных систем

Студенты, заключившие контракт на службу в Войсках беспилотных систем, могут заменить срочную службу годом контрактной службы без потери обучения. Об этом сообщил офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

По его словам, на время службы студенты переводятся на дистанционный формат обучения. Кроме того, в период действия контракта студент освобождается от оплаты обучения. После завершения службы его переводят на бюджетную форму обучения.

«На время контракта студент не будет оплачивать обучение, а по возвращении его переведут на бюджет. Три месяца из года уйдут на обучение, все остальное время – на службу. Боец получит все льготы, денежное довольствие, а по окончании срока контракта – статус ветерана боевых действий», – отметили в Татвоенкомате.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Напомним, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.