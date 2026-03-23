Татвоенкомат: Бойцы, научившиеся работать с БПЛА, будут востребованы и на гражданке

Бойцы Войск беспилотных систем, получившие навыки работы с БПЛА, будут востребованы и на гражданке. Об этом сообщил офицер пункта отбора на контрактную службу в Казани Егор Горячев.

«На данный момент отбор в Войска беспилотных систем серьезный – на это повлияли в том числе особые условия. И после увольнения со службы получившие навыки работы с беспилотными системами бойцы будут востребованы – беспилотники уже активно используются в разных сферах жизни: в сельском хозяйстве, охранных структурах и много где еще», – отметил он.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

Напомним, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.